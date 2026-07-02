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Aleotti: “Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Aleotti: “Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”

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(Adnkronos) – “Se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo avrebbe bisogno davvero di fair play, avrebbe bisogno di valori veri perché altrimenti non c’è più niente che ci guida nella vita. Per noi è importante celebrare il fair play e i valori del fair play nello sport. E cerchiamo in qualche modo di sostenere questi valori sempre nella vita, sia lavorativa che privata. Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, in occasione della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si celebra a Firenze. 

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