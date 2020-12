Giuseppe Giordano, in servizio dal 1997, è stato lasciato a casa: stava facendo accertamenti sulla posizione penale del presidente Danesi. Che spiega: “Ho chiarito già tutto con la Regione». Condannato in via definitiva nel 2018, ma la sentenza non sarebbe ostativa Continua a leggere sul sito di riferimento

