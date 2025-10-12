domenica, 12 Ottobre , 25

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia sta benissimo, sono tutte bugie”

Alessandra Amoroso rompe il silenzio e interviene con decisione contro le fake news riguardo la salute della sua bambina. La cantante salentina che ha da poco partorito la sua primogenita Penelope ha condiviso su Facebook uno sfogo per smentire alcune voci infondate che stanno circolando negli ultimi giorni proprio riguardo la neonata.  

“La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi” o “Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”, sono alcuni dei titoli che circolano sul web e ipotizzano che la piccola Penelope abbia problemi alle ossa. Notizie totalmente false, come ha voluto precisare la stessa Alessandra in un post su Facebook, accompagnato da screenshot delle fake news in questione. “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”, scrive Amoroso esprimendo amarezza.  

 

E poi ha aggiunto con fermezza: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”.  

