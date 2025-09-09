Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope

ROMA – Le voci si rincorrevano da qualche giorno e alla fine è tutto vero: Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono diventati genitori. È nata Penelope, e la cantante salentina le ha dedicato un bellissimo post su Instagram.

Ecco cosa ha scritto: “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025. Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Migliaia gli auguri di colleghi e semplici fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Commossa e raggiante, Alessandra Amoroso aveva parlato della sua prima gravidanza a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante si era raccontata alla vigilia del tour che l’ha portata in giro per l’Italia prima dell’arrivo della sua piccola Penelope. “Era un mio sogno, sono successe molte cose nella mia vita. Sono molto contenta che sia arrivato adesso che ho 39 anni. Sono una donna più matura, consapevole, molto più a fuoco, focalizzata, su quella che è la vita che oggi conduco, la persona che ho accanto, il lavoro che faccio. È un momento molto intenso che sto cercando di vivere nel mio modo migliore”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it