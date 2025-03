Alessandra Amoroso è incinta di ‘Penny’: la foto e l’annuncio sui social

BOLOGNA – Le voci si rincorrevano da un po’ e alla fine è tutto vero: Alessandra Amoroso è incinta e ieri ha annunciato a tutti i suoi fan la lieta notizia sulle sue pagine social. La cantante, che dal 2021 fa coppia fissa con il suo compagno Valerio Pastore, aspetta una bambina che nascerà a settembre. Nel posto con cui ha annunciato la gravidanza, Alessandra Amoroso ha fatto sapere che si chiamerà ‘Penny’: forse Penelope?

“TI ASPETTIAMO PENNY”

Ecco cosa ha scritto la cantante: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”. Il post si accompagna ad una foto molto romantica, scattata con la tecnica del controluce, in cui si vede il compagno della cantante dare un bacio alla pancia, appena appena visibile. Alessandra Amoroso, 38 anni originaria di Galatina, è incinta di circa tre mesi. Quando si è presentata sul palco di Sanremo per duettare con Serena Brancale nella serata delle cover, dunque, era già incinta. Valerio Pastore è un fonico e videomaker.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it