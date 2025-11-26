giovedì, 27 Novembre , 25

Alessandra Amoroso e lo scatto inedito con la figlia Penelope. La fotografa è Emma Marrone

Alessandra Amoroso e lo scatto inedito con la figlia Penelope. La fotografa è Emma Marrone

ROMA – Uno scatto inedito che la ritrae nei panni di mamma. Alessandra Amoroso stringe tra le braccia la sua piccola Penelope Maria in un’immagine pubblicata su Instagram da una fotografa d’eccezione: l’amica e collega Emma Marrone. “La pezza più pezzettina di cuore”, scrive l’artista a commento della foto scattata in treno. Il riferimento è al duetto delle due ex allieve di Amici dal titolo “Pezzo di cuore”, uscito nel 2022.

Penelope è nata lo scorso 6 settembre, qualche giorno dopo l’annuncio del suo arrivo con due scatti insieme a mamma Alessandra e papà Valerio Pastore. Qualche settimana prima, però, per Alessandra Amoroso ha gioito insieme al suo pubblico per la proposta di matrimonio ricevuta nel suo habitat più congeniale: il palco. Pastore si è inginocchiato nel backstage alla fine del concerto dell’artista a Lecce. Un momento emozionante ripreso dai presenti e poi diventato virale sui social.

