Alessandra Amoroso incinta cancella tre date del tour: come chiedere il rimborso

BOLOGNA – Alessandra Amoroso cancella le ultime tre date del tour che la porterà in giro per piazze e teatri quest’estate, tra giugno e settembre: la notizia arriva oggi, all’indomani dell’annuncio della gravidanza postato sui social: i concerti del tour “Fino a qui summer tour” programmati per la fine di agosto e il mese di settembre non si terranno.

QUALI SONO LE DATE CANCELLATE

Gli appuntamenti che sono stati cancellati sono i concerti di Roccella Jonica del 18 agosto, di Macerata del 6 settembre e di Napoli del 24 settembre. Sono troppo vicine alla presunta data in cui potrebbe nascere la piccola ‘Penny’ e Alessandra Amoroso per quella data sarà già agli sgoccioli con la gravidanza e concentrata sull’arrivo della sua prima figlia. Ieri, nel post social, la cantante ha infatti spiegato che la bimba nascerà a settembre. Il tour di Alessandra Amoroso si aprirà l’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma.

I RIMBORSI

I rimborsi, è spiegato in una nota di Friends and Partners (che organizza il tour), si possono chiedere fino al 18 aprile 2025. Nella nota si spiega infatti: “Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025”.

LE ALTRE DATE DEL TOUR

Queste le date del tour (prodotto e organizzato da Friends and Partners):

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

3 luglio 2025 – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

18 luglio 2025 – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 – CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

5 agosto 2025 – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it