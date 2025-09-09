martedì, 9 Settembre , 25

Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

(Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha...

Tabacco, Fedriga: “Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG”

(Adnkronos) - “Siamo particolarmente orgogliosi per questa giornata...

Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano

(Adnkronos) - Bat Italia e il Ministero...

Kalinskaya: “Rune ci ha provato 10 volte”. La replica: “Ma quando mai”

(Adnkronos) - "Holger Rune mi ha scritto 10...
alessandra-amoroso-mamma,-il-post-per-‘presentare’-penelope-maria
Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlessandra Amoroso mamma, il post per 'presentare' Penelope Maria
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025”. Tre giorni dopo la nascita, la neo mamma Alessandra Amoroso presenta la figlia Penelope con un – attesissimo – post. Sul suo profilo Instagram, la cantante pubblica una foto in controluce che la ritrae con la piccola: “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. “Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”, scrive la Amoroso.  

Nelle stories, la cantante salentina ringrazia poi il personale che l’ha assistita e l’ospedale San Filippo Neri, dove è nata la piccola Penelope. “Grazie al Direttore Generale Giuseppe Quintavalle e alla Direzione Aziendale, alla Direzione sanitaria, alla sala parto, al Reparto di Ostetricia- Ginecologia e Neonatologia, ai primari, alle coordinatrici, alle ostetriche, agli Infermieri e alle Oss dell’ospedale San Filippo Neri -scrive Amoroso- Grazie inoltre a Fabio Bechini, Alessandra Zannetti, Assunta Fabi, Eveline Campofiloni, Patrizia Magrini, Anna Troiano, Gennaro D’Agostino e Francesco Quagliariello”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.