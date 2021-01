Alessandra Mussolini a Live Non è la D’Urso: “mai più politica, basta” | Video Mediaset

Alessandra Mussolini a Live Non è la D’Urso fa il suo annuncio ufficiale: “addio alla politica“. La ex concorrente di Ballando con le Stelle precisa: “non è che io cambio vita, è la vita che cambia me. Non voglio fare programmi, voglio vivere alla giornata. Come va va”.

Nessun dubbio o ripensamento per la nipote di Sophia Loren che sul finale precisa a gran voce: “mai più politica, basta!”

Ecco il video Mediaset con l’addio di Alessandra Mussolini alla politica.

continua a leggere sul sito di riferimento