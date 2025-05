alessandra-mussolini-entra-nella-lega

(Adnkronos) – Alessandra Mussolini e Roberto Cantiani entrano nella Lega. Nel corso del direttivo regionale della Lega Lazio, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon, è stato annunciato l’ingresso di Roberto Cantiani, storico consigliere comunale in Campidoglio, e di Alessandra Mussolini, già europarlamentare e parlamentare italiana, all’interno del partito. A comunicarlo, in una nota, la Segreteria Lega Lazio. Nei prossimi giorni incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni. Sarà anche l’occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio.