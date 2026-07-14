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Alessandra Mussolini smentisce le voci su Sofia Loren: “Mia zia sta bene, non è ricoverata”
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Alessandra Mussolini smentisce le voci su Sofia Loren: “Mia zia sta bene, non è ricoverata”

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ROMA – Sofia Loren sta bene ed “è piena di vita”. A sottolinearlo è la nipote Alessandra Mussolini in un video risposta su Instagram che mette fine alle voci circolate in queste ore sulle condizioni di salute della 91enne icona del cinema. “Sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. Zia Sofia sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà”, dice la vincitrice dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip.

“È serena e forte con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete- aggiunge Mussolini-. Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: grazie! Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

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