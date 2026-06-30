Alessandro Bastoni, chi è difensore dell’Inter indagato per prostituzione minorile

(Adnkronos) –

Alessandro Bastoni, 27 anni, colonna dell’Inter scudettata e della Nazionale, è considerato uno dei più forti difensori italiani. Mancino naturale con un’ottima visione di gioco è stato uno dei giocatori su cui si è basato l’impianto di Cristian Chivu per il successo nerazzurro. Una capacità naturale di impostare l’azione offensiva partendo dalla retroguardia, con lanci lunghi e una buona propensione al gol. Nato nel 1999 a Casalmaggiore, è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta prima di affermarsi in nerazzurro, dove ha vinto scudetti e coppe nazionali, mentre con l’Italia ha conquistato gli Europei nel 2021.

Figlio di Nicola Bastoni, anch’egli calciatore professionista, ex terzino della Cremonese, Alessandro entra nel vivaio dell’Atalanta, una delle migliori scuole calcistiche d’Italia e lì impara prima a difendere, poi a pensare e già nelle giovanili si distingue per la qualità tecnica. Il debutto in Serie A arriva nel 2017, quando ancora è poco più che maggiorenne. Non è un’esplosione improvvisa, ma una crescita progressiva. Nel 2017 l’Inter investe su di lui: è un acquisto importante, anche se il percorso non è diretto, visto che viene mandato in prestito prima all’Atalanta e poi al Parma, dove trova continuità e minuti preziosi. In gialloblu gioca e cresce prima di tornare nel 2019 a Milano in maglia nerazzurra. Il debutto arriva contro la Sampdoria e da quel momento non esce più. Con Antonio Conte diventa titolare e si afferma definitivamente come il primo regista della squadra.



Arrivano puntualmente i trofei: lo Scudetto 2020-21, quello della rinascita nerazzurra poi quello del 2023-2024 e infine l’ultimo del 2025-2026. In mezzo tre Coppe Italia (2021-2022, 2022-2023 e 2025-2026) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022 e 2023), oltre ad aver raggiunto una finale di Europa League (2019-2020) e due di Champions League (2022-2023 e 2024-2025). Con la nazionale italiana ha partecipato a due edizioni del campionato europeo (2021 vinto e 2024) e a due edizioni della fase finale della Nations League (2020-2021 e 2022-2023).

Giocatore molto apprezzato anche all’estero con il Barcellona che lo ha cercato con insistenza per inserirlo nel pacchetto arretrato. Ci sono stati contatti concreti con l’entourage del giocatore e anche discussioni sul contratto con il Barca che lo ha inserito tra i primi nomi per il mercato estivo 2026, ma non se nè fatto nulla, per ora con l’Inter che se lo tiene stretto ma anche Mourinho e il suo nuovo Real Madrid ci aveva messo gli occhi sopra.