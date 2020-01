Alessandro Borghese torna con 4 ristoranti: ecco quando in tv

Alessandro Borghese 4 Ristoranti arriva in chiaro su TV8 con l’ultima stagione. Ecco le anticipazioni e la data di inizio del programma televisivo di successo.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, le puntate in chiaro su TV8

Al via da venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 21.30 in chiaro su TV8 l’ultima edizione di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“, il cooking-show di successo condotto dallo chef che regala, in ogni puntata, la possibilità ad uno dei 4 ristoranti in gara di vincere un premio di 5000 euro.

Dopo la messa in onda su Sky, le puntate della quinta edizione sono disponibili in chiaro per tutti gli amanti di Borghese che potranno vedere il celebre chef cominciare la nuova stagione dalla caotica e multietnica città di Hong Kong. Si svolte proprio lì la prima gara tra i 4 ristoranti in gara nella celebre metropoli asiatica, crocevia di tantissime cucine internazionali che vedranno sfidarsi quattro ristoratori italiani: Christian, Ermanno, Stefano

e Alessandro.

Dopo Hong Kong, le prossime puntate di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” si svolgeranno a Firenze, Gargano e Franciacorta.

Alessandro Borghese: “Ho scoperto di avere un altro figlio”

A pochi giorni dalla messa in onda della quinta stagione di “4 Ristoranti”, Alessandro Borghese ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha rivelato di aver scoperto di avere un figlio.

“Non l’ho mai visto ma mi occupo di lui dal punto di vista legale” ha dichiarato lo chef che si è lasciato andare raccontando alcuni retroscena anche della sua vita privata e dell’incontro con Wilma Oliviero, oggi sua moglie..

Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati.

ha detto Borghese parlando dell’incontro con la moglie Wilma.

Un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato lo chef che alcuni anni dopo ha sposato la sua amata Wilma. Un matrimonio da cui sono nate due splende bambine: Arizona e Alexandra.

Sul figlio “segreto” nato nel 2006, lo chef ha rivelato: “mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”.

L’appuntamento con “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” è dal 17 gennaio 2020 in prima serata su TV8.

