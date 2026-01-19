alessandro-ciciarelli-esperto-di-ia:-come-l’intelligenza-artificiale-sta-restituendo-tempo-alle-aziende-italiane

Alessandro Ciciarelli esperto di Intelligenza Artificiale svela come le soluzioni proprietarie senza canoni mensili stiano rivoluzionando l’efficienza aziendale

In un mondo dove ogni secondo conta, il tempo è diventato la risorsa più preziosa e scarsa per le piccole e medie imprese italiane . Alessandro Ciciarelli, fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net, ha identificato nel tempo il vero nemico che accomuna tutte le aziende, dal piccolo commerciante al medio industriale.

“Ogni imprenditore che incontro mi racconta la stessa storia”, racconta Ciciarelli. “Non hanno mai abbastanza tempo per fare tutto quello che dovrebbero: seguire i clienti, innovare, pianificare, formare il personale. Sono sempre in corsa, sempre in ritardo, sempre con la sensazione di inseguire invece di guidare il proprio business“.

La diagnosi è spietata ma reale. Le PMI italiane perdono mediamente il 30% della giornata lavorativa in attività che potrebbero essere automatizzate o ottimizzate: ricerca di informazioni, gestione di documenti, controlli manuali, comunicazioni ripetitive.

“Ho analizzato decine di aziende e il pattern è sempre lo stesso”, continua l’imprenditore. “I dipendenti spendono ore a cercare contratti negli archivi, i manager perdono giornate a preparare report che potrebbero essere generati automaticamente, i commerciali dedicano più tempo alla burocrazia che ai clienti. È un’emorragia di produttività che nessuna azienda può permettersi in un mercato competitivo”.

Ma quello che colpisce di più nell’analisi di Ciciarelli è come molte PMI stiano aggravando il problema invece di risolverlo. “Vedono che l’intelligenza artificiale può aiutarli, ma si buttano su soluzioni in abbonamento che creano nuove dipendenze invece di liberarli”, spiega.

“Pagano canoni mensili per software che non possono personalizzare, si legano a fornitori esterni per funzioni che potrebbero gestire internamente, si trovano intrappolati in contratti che divorano budget senza generare vera autonomia”. Il risultato paradossale è che molte aziende, nel tentativo di risparmiare tempo, finiscono per perderne ancora di più in configurazioni, adattamenti e gestione di strumenti che non si integrano con i loro processi.

L’approccio proposto da Ciciarelli ribalta completamente questa logica. “Invece di affittare soluzioni pensate da altri, sviluppiamo strumenti su misura che diventano proprietà dell’azienda”, racconta. “Un investimento una tantum che si ripaga rapidamente e continua a generare valore negli anni”.

L’imprenditore cita il caso di un’azienda di servizi che spendeva 800 euro al mese per un software di gestione rete vendita. “Abbiamo sviluppato per loro una soluzione personalizzata che costa meno di un anno di abbonamento, ma fa esattamente quello che serve a loro, si integra perfettamente con i loro sistemi esistenti e non richiede pagamenti ricorrenti”. I risultati sono stati immediati: riduzione del 40% del tempo dedicato al calcolo delle provvigioni e aumento del 25% dell’efficienza operativa.

Il concetto di “liberazione dal tempo perduto” permea tutta la filosofia aziendale di Ciciarelli. Gli audit gratuiti che offre alle PMI servono proprio a identificare dove si nascondono le perdite di tempo più significative. “Non vendiamo tecnologia, vendiamo tempo”, sintetizza.

“Il nostro compito è mappare tutti i processi che assorbono energia senza creare valore e progettare soluzioni che li eliminino o li automatizzino”. È un approccio chirurgico che richiede competenze specifiche e un’analisi approfondita dei workflow aziendali, ma che genera risultati misurabili e duraturi.

“Il tempo è l’unica risorsa che non si può comprare, ma si può ottimizzare e si può recuperare”, conclude Ciciarelli con una riflessione che dovrebbe far riflettere ogni imprenditore. “Ma si può risparmiare, si può ottimizzare, si può moltiplicare attraverso l’intelligenza artificiale applicata correttamente. Le aziende che lo capiranno per prime avranno un vantaggio competitivo enorme su quelle che continuano a sprecare la risorsa più preziosa che hanno”. Un messaggio che arriva nel momento giusto, quando la competizione si gioca sempre più sulla velocità di esecuzione e sull’efficienza operativa.