alessandro-ciciarelli:-“le-pmi-che-costruiscono-la-propria-intelligenza-artificiale-diventano-antifragili.-il-2025-ha-premiato-l’autonomia-tecnologica”

Il fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net traccia il bilancio di un anno cruciale e avverte: la vera sfida del 2026 sarà trasformare l’IA da abbonamento mensile a infrastruttura proprietaria che genera valore permanente

Mentre il mercato dell’intelligenza artificiale italiano chiude il 2025 con una crescita record del 52%, Alessandro Ciciarelli lancia un messaggio controcorrente agli imprenditori: abbonarsi a un software generativo non equivale a possedere intelligenza artificiale. Significa condividere con migliaia di concorrenti la stessa capacità, alimentare dipendenza da fornitori stranieri e rinunciare alla proprietà intellettuale più strategica dell’azienda.

“Il 2025 è stato l’anno della grande corsa all’IA, ma pochi hanno capito la differenza tra noleggiare e possedere“, afferma l’esperto, che dal 2017 guida una piattaforma che ha superato i sette milioni di visite annue e collabora con le principali aziende pubbliche e private italiane . L’intelligenza artificiale sta trasformando interi settori in due anni invece che in venti, eppure la maggior parte delle PMI si sta muovendo con la stessa logica con cui vent’anni fa ignorava internet.

Il bilancio che Ciciarelli traccia è netto. Chi ha scelto la via dell’autonomia tecnologica sta raccogliendo frutti tangibili: riduzione del 40% del tempo dedicato a compiti ripetitivi, azzeramento dei canoni mensili ricorrenti, costruzione di capacità interne che rendono l’azienda resiliente agli shock esterni. L’intelligenza artificiale è diventata il filtro invisibile che separa le aziende destinate a prosperare da quelle condannate all’irrilevanza, e questo filtro premia chi investe in proprietà intellettuale propria anziché affittare quella altrui.

Tra i casi documentati dall’esperto emerge quello di un’azienda manifatturiera che, sviluppando internamente un sistema di analisi predittiva, ha ridotto del 30% gli scarti di produzione e eliminato i ritardi nelle consegne. Un’altra PMI del settore servizi, che spendeva decine di migliaia di euro annui in CRM in abbonamento, ha sviluppato un assistente intelligente integrato con i sistemi esistenti, dimezzando i tempi di gestione clienti e costruendo un asset che aumenta il valore patrimoniale dell’impresa.

La chiave del successo risiede nell’autonomia operativa. “L’IA proprietaria trasforma l’azienda da consumatrice a produttrice di tecnologia“, spiega Ciciarelli. Non dipendere da fornitori esterni significa poter evolvere la propria soluzione quando cambiano i processi interni, senza attendere gli aggiornamenti di un software globale pensato per tutti e perfetto per nessuno. Questa autonomia è anche culturale: sviluppare internamente competenze di machine learning e automazione richiede formazione e cambiamento di mentalità, ma crea un fossato competitivo che nessun concorrente può replicare acquistando lo stesso abbonamento.

Ciciarelli invita le imprese a guardare oltre la semplice curiosità nei confronti dei chatbot, investendo in metodi strutturati per l’adozione di soluzioni intelligenti che possano davvero incrementare la produttività e il fatturato. L’esperto dedica gran parte del suo tempo a sensibilizzare imprenditori e manager sul valore strategico della proprietà intellettuale nel contesto dell’intelligenza artificiale. “ Chi teme che l’IA possa sostituire le persone dovrebbe chiedersi cosa accade quando il know-how tecnologico è interamente nelle mani di una multinazionale estera che controlla l’abbonamento “, afferma senza mezzi termini.

Guardando al 2026, la previsione di Ciciarelli è chiara: il mercato si polarizzerà. Da un lato emergeranno aziende che avranno costruito un “motore” intelligente interno capace di generare continuamente efficienza e innovazione. Dall’altro, imprese che continueranno a noleggiare soluzioni identiche ai competitor , restando prigioniere di modelli di business altrui e bruciando risorse in canoni ricorrenti che non creano valore patrimoniale.

“La vera sfida del prossimo anno sarà trasformare l’IA da moda a infrastruttura“, afferma l’esperto. Questo richiede visione strategica, competenze tecniche e il coraggio di scegliere la via più impegnativa nel breve termine ma infinitamente più redditizia nel lungo: quella della personalizzazione e della proprietà intellettuale. L’approccio suggerito parte da un audit approfondito per identificare le aree dove l’intelligenza artificiale può produrre i maggiori benefici concreti: recupero di tempo, riduzione degli errori, previsione della domanda, automazione di processi critici.

“Non si tratta di aggiungere un chatbot al sito web e sperare che cambi tutto“, chiarisce Ciciarelli. Occorre analizzare i processi in modo chirurgico e poi sviluppare strumenti che risolvono problemi reali, misurabili, quantificabili. L’esperto propone inoltre la creazione di team interni, formati da dipendenti e consulenti qualificati, per gestire e aggiornare gli algoritmi nel tempo. L’obiettivo non è acquistare un prodotto finito che diventa obsoleto, ma costruire una competenza che resta in azienda, evolve con essa e la fa crescere.

Ciciarelli ribadisce l’importanza di misurare i risultati con indicatori chiari: ore risparmiate, riduzione di costi operativi, aumento di vendite, miglioramento della qualità. Solo attraverso dati concreti si può dimostrare il ritorno sull’investimento e decidere dove investire ulteriormente. Questo approccio basato su evidenze permette alle PMI di affinare le proprie soluzioni e di evolvere l’intelligenza artificiale da strumento tattico a piattaforma strategica che genera vantaggio competitivo sostenibile.

Il messaggio finale dell’esperto è una chiamata all’azione: le aziende che emergeranno dal 2026 saranno quelle che avranno compreso che l’intelligenza artificiale proprietaria non è un lusso per grandi corporation, ma l’unica via per restare competitivi in un mercato dove la tecnologia standard è accessibile a tutti e quindi non genera più differenziazione. Chi continua a delegare il cuore della propria attività a piattaforme generiche finirà per assomigliare sempre più ai concorrenti. Chi investe nella propria intelligenza diventa antifragile.