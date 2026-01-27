Il fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net denuncia la pericolosa standardizzazione generata dalle piattaforme generiche e invita le imprese a costruire soluzioni su misura che rispecchino il proprio DNA competitivo

Nel tessuto produttivo italiano si sta consumando una trasformazione silenziosa ma devastante: l’adozione massiccia di strumenti di intelligenza artificiale standardizzati sta trasformando migliaia di piccole e medie imprese in copie indistinguibili le une dalle altre.

Alessandro Ciciarelli, fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net e considerato uno dei migliori esperti di IA sul territorio italiano, lancia un allarme che suona come un campanello d’allerta per l’intero sistema imprenditoriale nazionale: stiamo scivolando verso una “copy-paste economy” dove l’identità aziendale viene sacrificata sull’altare della convenienza tecnologica.

Il fenomeno non è marginale. Ogni giorno, centinaia di imprenditori sottoscrivono abbonamenti a piattaforme generative identiche, acquistano pacchetti di prompt preconfezionati e implementano chatbot costruiti con gli stessi template. Il risultato è un’omogeneizzazione che penetra in profondità nei processi aziendali: dalle email alle newsletter, dai flussi di customer service alle strategie di marketing, tutto inizia a somigliare a tutto.

Ciciarelli non usa mezzi termini nel descrivere questa deriva. “Quando un’azienda delega la propria comunicazione e i propri processi a soluzioni standard, cede inconsapevolmente una parte fondamentale della propria identità competitiva. La tecnologia diventa un abito di taglia unica che formalmente va bene a tutti, ma nella sostanza non calza perfettamente a nessuno“, spiega l’esperto, che dal 2017 guida una piattaforma che ha superato i due milioni di visite annue e collabora con grandi aziende pubbliche e private.

La questione non riguarda soltanto l’estetica o il tono di voce. L’omologazione si insinua nei meccanismi operativi profondi delle imprese, creando un effetto domino che investe piani strategici, processi decisionali e modalità di interazione con clienti e fornitori. In un mercato dove la competizione si gioca sempre più sul prezzo, questa uniformità rischia di trasformare la concorrenza in una corsa al ribasso che non premia nessuno, se non i grandi player che possono permettersi economie di scala inaccessibili alle PMI.

Ciciarelli racconta di aver analizzato decine di implementazioni aziendali che presentavano le stesse caratteristiche: chatbot che rispondono con identica struttura sintattica, newsletter che ripropongono gli stessi schemi espositivi, flussi di lavoro che replicano procedure standardizzate senza alcun adattamento al contesto specifico.

“È come ascoltare la stessa voce che parla da bocche diverse. L’effetto sui clienti è disastroso: percepiscono un servizio indifferenziato e finiscono per scegliere basandosi esclusivamente sul prezzo“, osserva l’esperto, che ha costruito la sua reputazione proprio sulla capacità di tradurre i complessi meccanismi dell’intelligenza artificiale in soluzioni concrete e personalizzate.

La chiave non risiede nell’acquisto di soluzioni standardizzate o nell’abbonamento a piattaforme generiche, secondo l’esperto. La differenza competitiva nasce invece dalle soluzioni sviluppate su misura, che si integrano nei processi aziendali specifici e diventano asset proprietari difficilmente replicabili.

“L’unicità non si compra in abbonamento mensile. Bisogna investire in intelligenza artificiale proprietaria che rispecchi il DNA dell’impresa e cresca insieme a essa“, afferma Ciciarelli con la convinzione di chi ha visto questo approccio trasformare concretamente la competitività di decine di aziende italiane.

Il metodo proposto dall’esperto si basa su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: invece di adattare il lavoro ai limiti di una piattaforma generica, occorre costruire la piattaforma intorno ai processi unici dell’impresa.

Questo approccio parte dalla mappatura dettagliata dei flussi di lavoro reali, dall’analisi dei touchpoint critici con clienti e fornitori, dall’identificazione dei colli di bottiglia operativi. Solo dopo questa fase diagnostica vengono progettati algoritmi capaci di intervenire sulle attività ripetitive, lasciando agli esseri umani le decisioni strategiche e creative che determinano il valore dell’azienda.

La personalizzazione dell’intelligenza artificiale permette inoltre di codificare quel patrimonio di conoscenze tacite che spesso risiede nella testa dei collaboratori più esperti, garantendo continuità operativa e proteggendo l’azienda dalla perdita di competenze critiche. Si tratta di trasformare l’esperienza e il know-how accumulati in anni di attività in un sistema intelligente che amplifica le capacità umane anziché sostituirle.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, personalizzare l’intelligenza artificiale non è un lusso riservato alle grandi corporation con budget milionari. Ciciarelli lo definisce una “sartoria digitale” accessibile anche alle PMI, grazie all’utilizzo strategico di tecnologie open source e alla collaborazione con professionisti qualificati. Le soluzioni personalizzate permettono di ridurre i costi operativi di oltre il 20% e migliorare la produttività fino al 66%, creando un ritorno sull’investimento misurabile e concreto.

“Le aziende stanno scoprendo che acquistare soluzioni generiche comporta costi nascosti significativi: ore spese in configurazioni che non si adattano mai perfettamente ai processi reali, dipendenza tecnologica da fornitori esterni, perdita progressiva di identità competitiva. Creare la propria intelligenza artificiale significa invece costruire un asset che aumenta il valore patrimoniale dell’azienda e non svanisce quando scade un abbonamento“, spiega l’esperto, che attraverso IntelligenzaArtificialeItalia.net offre consulenze iniziali gratuite per accompagnare le imprese in questo percorso di trasformazione.

Il messaggio di Ciciarelli alle imprese italiane è chiaro e urgente. In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando interi settori in due anni invece che in venti, come accadde con internet , non c’è più tempo per l’attesa. Chi continua a delegare il cuore della propria attività a piattaforme generiche finirà per assomigliare sempre più ai concorrenti, innescando una spirale di indifferenziazione che lascia come unica variabile competitiva il prezzo. Chi invece investe nella propria intelligenza artificiale costruisce un vantaggio strategico che nessun competitor può replicare, un fossato difensivo che protegge la redditività e la sostenibilità dell’impresa nel lungo periodo.

L’intelligenza artificiale è diventata il filtro invisibile che separa le aziende destinate a prosperare da quelle condannate all’irrilevanza , conclude Ciciarelli. Una separazione che non dipende dalle dimensioni dell’impresa o dal settore di appartenenza, ma dalla capacità di comprendere che la tecnologia deve adattarsi all’unicità del business, non il contrario.