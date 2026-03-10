martedì, 10 Marzo , 26

Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo? È andato male, ma solo per il pubblico”

(Adnkronos) – “Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così”. Con queste parole Alessandro Gassmann ha commentato la partecipazione del figlio, Leo Gassmann, al 76esimo Festival di Sanremo 2026, dove il cantante ha portato il brano ‘Naturale’, che si è classificato al 28esimo posto.  

“È andato bene perché la cosa più importante è esserci a Sanremo, superare tutti gli step precedenti”, ha spiegato l’attore che ha definito l’esperienza, vissuta da genitore, come “una sofferenza”. “Il genitore del cantante vive i mesi prima di Sanremo con un’ansia terribile”, ha detto Gassmann, in un’intervista rilasciata a Fanpage. 

“Sono stupefatto come genitore per la persona che è mio figlio”, ha detto l’attore con parole colme di orgoglio. “Siamo stati molto attenti, io severo, e siamo felici di avere un figlio – si legge ancora su Fanpage – che è una persona con una fortissima personalità, attentissimo agli altri, è una cosa che mi appartiene ma che lui ha sviluppato ancora di più. Lui è gentile anche quando potrebbe non esserlo, ha una calma veramente invidiabile, che non ha ereditato da me”, ha detto.  

“Ha studiato tanto, continua a studiare, io non saprei fare quello che ha fatto lui. È stato bravissimo”, ha concluso. 

