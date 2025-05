Alessandro Preziosi: “Vittoria Puccini? La separazione è stata difficile, sono stato uno sprovveduto”

(Adnkronos) – Dalla dolorosa separazione da Vittoria Puccini alle scene di sesso nei film. Alessandro Preziosi, ospite di ‘Belve’, il programma cult di Rai2, risponde alle tante domande di Fagnani offrendo un ritratto, anche inedito, della sua vita e della sua carriera, lasciandosi andare come di solito non fa. L’appuntamento in prima serata è per stasera, martedì 6 maggio, alle 21.20.

“Con le scene sexy come se la cava?” “Non ha saputo come mi chiamano? Mi chiamano Olé”. Risponde così a Francesca Fagnani Alessandro Preziosi. Il nomingolo ‘olè’ “per la rapidità?”, interviene ironicamente la conduttrice. “No! Olé, proprio un guizzo. Io nelle scene di sesso sono un guizzante”, risponde Preziosi. Che si definisce “bello strafottente” e “un sano provocatore”. “A chi non piace, non piace perché?”. gli chiede Fagnani. “Perché mi puzza l’alito!” dice l’attore, che subito aggiunge con un sorriso “Sto scherzando!”.

Sul grande successo del suo personaggio in Elisa di Rivombrosa, Fagnani chiede: “Quali sono stati i contraccolpi di un successo così forte e improvviso?”. “Mi ha permesso di essere più libero nelle scelte professionali. Se potessi tornare indietro non lo rifarei – ma poi Preziosi aggiunge – in realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa”.

“Ha avuto tutto quello che voleva dalla carriera fin qui oppure manca qualcosa?”, chiede ancora Fagnani. “Sicuramente mi mancano le collaborazioni importanti”, con dei registi “che stimo moltissimo”. “Nel suo ambiente le hanno fatto pagare il percorso iniziale televisivo?”, domanda Fagnani. “Beh, sì”, risponde Preziosi che aggiunge “poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione”.

“Lei ha sofferto molto per amore?”, domanda Fagnani. “Ho sofferto meritatamente per amore. Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia. Ho sopportato lo scotto di essere stato un po’ sprovveduto”. “Per quale amore ha sofferto di più?” prosegue Fagnani. “La mia prima separazione” la risposta dell’attore riferendosi alla fine della relazione con Vittoria Puccini. “Adesso è innamorato?” chiede Fagnani. Preziosi, dopo una lunga e silenziosa pausa, risponde: “Sono in transito”. “È innamorato della sua compagna Delfina Delletrez Fendi?”, chiede a quel punto Fagnani. “In questo momento…non so che rispondere”, ammette Preziosi.