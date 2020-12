Alessia Marcuzzi a Verissimo ha parlato di come sta trascorrendo le sue Feste e di come ha passato il Natale 2020. La conduttrice, in collegamento da casa sua, più precisamente dalla stanza della piccola Mia, ha raccontato di sentirsi sola senza la figlia. Mia sta trascorrendo il Natale con il padre, Francesco Facchinetti. Insieme alla Marcuzzi c’è però il figlio Tommy, tornato in tempo da Londra. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

