Alessia Marcuzzi non conduce Le Iene, perchè? Le parole di Nicola Savino | Video Mediaset

Alessia Marcuzzi nuovamente assente a Le Iene Show: come mai? A chiarirlo è proprio la conduttrice su Instagram risultata debolmente positiva al Coronavirus: “appena arrivata a Mediaset ho effettuato il pungidito, era positivo. Il test antigenico fortunatamente ha avuto esito negativo. Per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del tampone“. In diretta anche Nicola Savino racconta cosa è successo: “sono dispiaciuto, ci siamo sottoposti tutti ai test, ma il primo dei due test fatti da Alessia ha dato esito debolmente positivo proprio come due settimane fa. Allora si è sottoposta ad un secondo test che ha dato esito negativo, ma il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test positivo per uno scrupolo e cautela massima“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Nicola Savino sull’assenza di Alessia Marcuzzi a Le Iene.

