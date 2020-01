Alex Belli rivela a Live – Non è la D’Urso: “Delia Duran e io abbiamo subito un’aggressione“. Ospite in studio nella prima puntata del 2020, l’attore ha fatto capire di essere stato aggredito e non da solo.

L’ospitata in studio è stata anche un modo per affrontare gli “sferati” della trasmissione e fare chiarezza sulle vicende sentimentali che lo riguardano, inclusa la storia del divorzio chiesto dalla moglie Katarina. I video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento