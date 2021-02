AGI – “Sono sopravvissuta ad un’aggressione sessuale. E non l’ho detto a molte persone in vita mia”: rivelazione intima e inattesa della deputata democratica americana Alexandria Ocasio Cortez, in una diretta Instagram. La popolare parlamentare 31enne, conosciuta anche come AOC, ha raccontato del trauma subito in passato, ravvivato dall’attacco a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio.

La deputata del 14mo distretto di New York non ha riferito dettagli dell’aggressione sessuale subita in passato, ma ha ricollegato quel trauma pregresso alla paura provata durante il recente assedio al Congresso: “Ho pensato che stessi per morire, anche se non sono mai stata più tranquilla in tutta la mia vita”.

L’articolo Alexandria Ocasio Cortez rivela: “Ho subito un’aggressione sessuale” proviene da Notiziedi.

