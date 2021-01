AGI – Alexei Navalny è stato arrestato in aeroporto, al rientro dalla Germania dove era stato curato per l’avvelenamento che aveva subito in agosto. Il suo aereo, atteso all’aeroporto Vnukovo, è stato invece fatto atterrare a Sheremetyevo. Il portavoce dell’oppositore russo, Kira Yarmysh, ha detto che il Cremlino era terrorizzato da Navalny e dalle immagini che mostravano grandi folle che volevano salutarlo. “Fino a poco tempo fa, era impossibile credere che le autorità fossero così spaventate. Ma ecco la conferma”, ha scritto su Twitter.

Navalny e sua moglie hanno lasciato l’aereo per salire sulla navetta dell’aeroporto con gli altri passeggeri verso il terminal.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Alexei Navalny è stato arrestato appena arrivato a Mosca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento