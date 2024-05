alfa-romeo-junior:-al-via-gli-ordini-per-le-versioni-di-ingresso

Ibrida da 136 CV e bev da 156 CV. Prezzi da 29.900 e 39.500 euro

Milano, 3 mag. (askanews) – Crescono le vendite di Alfa Romeo Tonale ad aprile. Il C-suv del brand di Stellantis ha raggiunto una quota del 6% confermandosi nella top 4 delle classifiche di vendite, mentre nel cumulato la crescita è dello 0,3%. In crescita anche le vendite nel canale del Noleggio a Lungo Termine (+0.8%). Intanto si aprono gli ordini per le versione di ingresso del nuovo B-suv Alfa Romeo Junior, con alimentazione ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV e 410 km di autonomia, che si aggiungono alle versioni di lancio top di gamma Milano Speciale. Prezzi a partire rispettivamente da 29.900 e 39.500 euro.

“Sono molto soddisfatto delle performance di aprile e soprattutto del ruolo che Tonale ricopre nel suo segmento in rappresentanza del gruppo Stellantis. E sono certo che grandi soddisfazioni ci arriveranno anche dalla nuova Junior, che ci permetterà di crescere in termini di volumi, quote e Brand Reputation. Per questo motivo, a poche settimane dal lancio ufficiale, apriamo gli ordini anche delle versioni di ingresso che consentiranno a tutti di accedere al mondo Alfa Romeo”, afferma Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.