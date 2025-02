Alfa Romeo Junior, al via ordini Ibrida Q4

Motore turbo 1.2 abbinato a 2 motori elettrici. Trazione integrale

Milano, 8 feb. (askanews) – A poche settimane dal debutto internazionale al Bruxelles Motor Show 2025, la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 torna protagonista con l’apertura ordini presso gli showroom Alfa Romeo e sul sito ufficiale. Ad oggi l’auto del brand Stellantis è l’unica nella categoria delle compatte premium a offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore. Si amplia così la gamma di Junior, con alimentazione full electric o Ibrida e diverse versioni: Junior, Junior Veloce, e la nuova Ibrida Q4.

Dotata di un sistema ibrido da 48V, combina un motore turbo da 1,2 litri da 145 CV con due motori elettrici da 21 kW. In dettaglio, il sistema ibrido della Junior Q4 prevede che i due motori elettrici siano così posizionati: uno sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo montato sull’asse posteriore che garantisce una trazione senza collegamento fisico tra i due assi.

Il selettore Dna di Alfa Romeo consente al conducente di selezionare le modalità di guida: Dynamic, Natural e Q4 pensata per le condizioni di bassa aderenza. La modalità Advanced Efficiency invece ottimizza i consumi. La Junior Ibrida Q4 è dotata di sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per assicurare il massimo comfort e migliorare la trazione. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alle condizioni di aderenza e alla pendenza della strada, garantendo sempre la disponibilità della trazione integrale grazie alla Power Looping Technology, che consente alla vettura di mantenere la trazione integrale anche con un basso livello di carica della batteria.

A livello estetico, sulla Junior Ibrida Q4 spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto Leggenda, i fari full led e i cerchi in lega da 18. L’abitacolo offre volante in pelle e sistema infotainment da 10.25″. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access.