Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, debutta la versione a trazione integrale

Milano, 22 mar. (askanews) – Con la versione a trazione integrale Junior Ibrida Q4 si completa il lancio del suv compatto Alfa Romeo che è commercializzato in 38 Paesi e ad oggi ha registrato 30mila ordini, di cui il 19% full electric. Numeri che, secondo la casa, sono destinati a crescere con l’introduzione della nuova Ibrida Q4, l’unica tra le compatte premium a offrire anche la variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore e con il sistema Power Looping Technology che assicura la trazione su tutte e quattro le ruote anche a basso livello di carica della batteria.

La Junior Ibrida Q4 combina un motore turbo da 1,2 litri da 136cv con due motori elettrici da 21 kW per una potenza combinata di 145cv. La configurazione prevede un motore elettrico sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore montato sull’asse posteriore, che garantisce una trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Al debutto sulla piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink.

Diverse le modalità di guida attivabili con il selettore Dna di Alfa Romeo: Natural e Advanced Efficiency il sistema Q4 opera in automatico inserendo la trazione integrale quando necessario; Dynamic la vettura opera sempre in Awd da 0 a 40 km/h per poi passare alla trazione anteriore; Q4, la trazione integrale è sempre attiva fino a 30 km/h, superata questa soglia, entra in funzione la modalità Smart Q4, in cui il motore elettrico rimane sempre attivato permettendo un inserimento più rapido della trazione posteriore quando necessario. Infine, grazie alla funzione Power Looping Technology, la trazione posteriore rimane attiva anche in assenza di energia dalla batteria, con il motore elettrico anteriore che agisce anche come generatore, alimentando direttamente il motore posteriore. Prezzi a partire da 37.400 euro.