Alfonso Signorini al Gf Vip: “Noi siamo contrari all’aborto. È polemica sul web, Lucarelli: “Parla per te”

ROMA – Alfonso Signorini nell’occhio del ciclone. Il conduttore è finito al centro delle polemiche a causa di una dichiarazione durante la diretta del Grande Fratello Vip. “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, sono state le parole di Signorini, in risposta alla possibilità, paventata da Giucas Casella, di fare abortire la sua cagnolina.

La frase azzardata del conduttore ha scatenato l’ira del web, con una pioggia di commenti al vetriolo della rete. Tra questi c’è anche quello di Selvaggia Lucarelli, che in un post su Instragram tuona: “Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese nè il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

