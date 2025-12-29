alfonso-signorini-si-autosospende-da-mediaset:-nella-puntata-di-corona-le-chat-con-il-candidato-al-gf-vip

ROMA – Alfonso Signorini ha comunicato a Mediaset la decisione di autosospendersi dai propri impegni professionali. La scelta, resa nota tramite i suoi legali, arriva dopo la puntata del 15 novembre del programma YouTube di Fabrizio Corona, ‘Falsissimo’, nella quale l’ex fotografo ha diffuso accuse e materiale privato che, a suo dire, riguarderebbero il conduttore del Grande Fratello.

A spiegare la posizione del presentatore sono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che parlano di una vicenda nella quale Signorini sarebbe parte lesa e vittima di comportamenti ritenuti “penalmente rilevanti”. L’autosospensione, riferiscono, è stata adottata come misura prudenziale per “gestire direttamente le conseguenze mediatiche e giudiziarie” del caso.

Secondo i difensori, la puntata di “Falsissimo” avrebbe alimentato una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a minare “reputazione e carriera” del conduttore, che in questo momento ha scelto di fermarsi “per tutelare sé stesso e la propria attività editoriale”.

COSA VIENE CONTESTATO

Nel video intitolato ‘Il prezzo del successo – parte 1’, Corona sostiene di essere in possesso di chat, immagini e registrazioni attribuite a Signorini, e afferma che tali contenuti proverebbero l’esistenza di un presunto ‘sistema’ legato alla partecipazione al Grande Fratello. Si tratta, allo stato, di accuse unilaterali non confermate da provvedimenti giudiziari né da sentenze.

Signorini ha replicato presentando querela tramite l’avvocato Andrea Righi, che ha portato all’apertura di un fascicolo presso la Procura di Milano. L’inchiesta è affidata al pm Alessandro Gobbis e all’aggiunta Letizia Mannella. Corona risulta indagato per la presunta diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito.

GLI SVILUPPI GIUDIZIARI

Nei giorni scorsi sono state effettuate perquisizioni nell’abitazione di Corona e nella sede della Velvet Cut srl, società che produce “Falsissimo”. Secondo gli atti, sono stati sequestrati dispositivi e documenti utili all’inchiesta.

Corona, assistito dall’avvocato Cristina Morrone, ha chiesto di essere ascoltato come indagato e, al termine dell’interrogatorio, ha ribadito le proprie affermazioni. Ha parlato di un presunto ‘vaso di Pandora’ e della presenza di numerose segnalazioni inviate al suo indirizzo. Tra le ipotesi citate da Corona figurano reati come tentata estorsione o violenza sessuale, ipotesi che al momento restano non contestate a Signorini e prive di riscontri giudiziari.

Parallelamente, è stata depositata una querela di Antonio Medugno nei confronti di Signorini, presentata tramite gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Una ulteriore iniziativa legale potrebbe arrivare dall’ex gieffino Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, che sta valutando una denuncia contro il conduttore.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it