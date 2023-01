ALI, al via 18app per nati nel 2004. Ricadute positive su lettura

Tra 2016 e 2019 spesi 525 mln per libri, aumentano lettori giovani

Roma, 31 gen. (askanews) – Per i nati nel 2004 app18 non cambia e così da oggi, come risulta dal sito 18app, i ragazzi si possono iscrivere e ottenere il bonus di 500 euro da utilizzare in consumi culturali, tra i quali i libri, come avvenuto dal 2016 ad oggi. Per l’iscrizione è necessario accedere al sito con SPid o Cie e il bonus ottenuto potrà essere speso fino ad aprile del 2024 nei negozi convenzionati. Per i nati nel 2003 iscritti a 18app invece il tempo per utilizzare il bonus scade il 28 febbraio. I cambiamenti introdotti dalla legge finanziaria valgono dal 2024.

A segnalarlo è ALI-Confcommercio che evidenzia come tra il 2016 e il 2019, il 47% delle somme erogate, pari a 525 milioni su 1.110 è stato speso per l’acquisto di libri; gli effetti prodotti sono stati anche l’aumento della percentuale dei lettori che è passata, nella fascia dei giovani, dal 46,8% del 2016 al 53,4% del 2017, al 51,1% del 2018, e infine al 54% del 2019.

“Si tratta in assoluto dell’unica fascia di età con un sensibile aumento nel periodo – afferma Paolo Ambrosini, Presidente dell’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia – a conferma delle ricadute positive per gli indici di lettura (elaborazione Forum del libro), che ricordiamo nel 2021 risultano essere pari al 40.8 della popolazione dai 6 anni in su, dato che ancora colloca l’Italia in fondo alle classifiche europee”.

Per questo ALI Confcommercio – conclude la nota – ha fortemente sostenuto il mantenimento di app18 nei termini attuali, impegno che continuerà anche quest’anno; la cultura è libertà anche nel poter scegliere senza subire i condizionamenti economici e familiari.

