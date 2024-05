alibaba-torna-a-correre:-utile-+10%-in-anno-fiscale-2023

Ha registrato ricavi per oltre 120 miliardi di euro

Roma, 14 mag. (askanews) – Alibaba Group ha registrato il suo anno finanziario più redditizio dal 2021. Il colosso dell’e-commerce ha aumentato l’utile netto del 10% a 79,7 miliardi di yuan (10,2 miliardi di euro) nell’anno fiscale concluso a marzo. Lo riferisce il giornale del gruppo South China Morning Post.

I ricavi per l’anno sono cresciuti dell’8% a 941,2 miliardi di yuan (120,6 miliardi di euro) nei primi risultati annuali pubblicati da quando il co-fondatore Joe Tsai ha assunto la presidenza a settembre.

I risultati arrivano mentre Alibaba sta lavorando per riorientare il suo vasto impero commerciale verso il tradizionale segmento dell’e-commerce e l’intelligenza artificiale (IA), sfruttando il suo status di più grande fornitore di servizi cloud della Cina.

Gli utili di Alibaba sono anche i primi risultati di un intero anno fiscale dopo che il colosso tecnologico ha presentato la sua più grande ristrutturazione aziendale mai realizzata più di un anno fa. Il piano di dividere la società in sei unità principali ha incontrato ostacoli, poiché ha bloccato i piani per quotare pubblicamente Cainiao, la sua unità logistica, e separare Alibaba Cloud.

Alibaba si è concentrata nuovamente sulle sue unità di e-commerce, principalmente Taobao e Tmall Group, nel tentativo di combattere la nuova concorrenza di PDD Holdings, l’operatore del rivale nazionale Pinduoduo e dell’app per lo shopping economico all’estero Temu.