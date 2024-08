Alice Campello e Alvaro Morata: per Corona c’è stato il tradimento con Andrea Iannone. Lei smentisce: “Mai visto in vita mia”

Foto da Instagram

ROMA – Le speculazioni sulla fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata continuano ad arrivare. L’ultima è stata lanciata da Fabrizio Corona sul suo Dillinger News. Secondo l’ex re dei paparazzi, il motivo dell’addio avrebbe un nome e un cognome: Andrea Iannone.

“Questo- scrive- ce lo riporta una fonte anonima che potete sentire nell’audio. La secca rottura dopo che un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone. Peccato che il noto motociclista Iannone teoricamente stia (e stesse anche all’epoca) con la cantante Elodie. Quindi saremmo davanti a un duplice tradimento… Questa potrebbe essere comunque l’unica plausibile verità, visto che per tutta l’estate hanno dichiarato amore e di colpo si sono lasciati”.

A smentire ogni cosa ci ha pensato la stessa Alice Campello che, nella sezione commenti, ha scritto: “Ma non l’ho mai visto in vita mia. Sarei felice di vedere le foto”.

LA SPIEGAZIONE DI ALICE CAMPELLO

Parla di cose inventate la 29enne e spiega: “All’inizio volevo controllare la situazione perché soffrivo per tutte queste bugie, ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre tutte le fantasie che vogliono, non posso controllarlo”.

E aggiunge: “Io so la persona che sono e che persona è Alvaro...lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui me lo ha mai mancato…di fatto non esistono foto, video, nulla, nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste”.

“I motivi- dice- sono nostri e rimarranno nostri. Le vacanze, le foto, l’amore è vero…ma ciò non toglie che essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose in fretta (matrimonio, 4 gravidanze, avere 4 bambini, 11 traslochi tra una casa e l’altra, depressioni mie dopo ogni parto, depressioni sue per alcuni momenti nel calcio e tante altre cose della vita) possano portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono positivi…tutto qui”.

Alice, poi, conclude: “Potrei mettere una foto anche ora dicendo che lo adoro perché è la verità, ma ciò non toglie che ci sia un’altra parte che ovviamente non si vede che ci ha fatto arrivare a ciò. Non c’è altro”.

L’articolo Alice Campello e Alvaro Morata: per Corona c’è stato il tradimento con Andrea Iannone. Lei smentisce: “Mai visto in vita mia” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it