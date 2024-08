alice-campello-lascia-madrid:-“sono-felice-di-tornare-in-italia-con-morata-e-i-nostri-figli”

ROMA – Alice Campello Morata torna in Italia, dove è nata e cresciuta. Per amore del calciatore Alvaro Morata si è trasferita a Madrid, in Spagna, dove la coppia ha costruito la loro famiglia: sono mamma e papà dei gemelli Alessandro e Leonardo, di Edoardo e di Bella.

La famiglia Campello-Morata torna nel Belpaese, precisamente a Milano: l’attaccante ha firmato un contratto con il Milan fino al 2028. “Conosco Milano, ci ho vissuto per qualche mese proprio quando ho conosciuto Álvaro, lui giocava nella Juventus e io studiavo lì. Non è la mia città, ma mi piace, ha una bella energia e la gente è molto gentile. Da quando è uscita la notizia dell’ingaggio di Álvaro al Milan, tutti sono stati molto disponibili con noi e io ho davvero tanta voglia di tornare nel mio Paese”, ricorda l’imprenditrice e influencer di origini veneziane a Repubblica.

Campello ha fondato un brandi di clean beauty. “Per me lavorare – prosegue ai microfoni del quotidiano – significa essere indipendente, libera. È anche un modo per realizzarmi, per esprimermi, fondamentale anche a livello di salute mentale. Nei periodi in cui ero incinta e non lavoravo, sentivo che mi mancava una parte importante. Quando lavoro, faccio qualcosa per me stessa. Certo essere un’imprenditrice a volte può spaventare: le responsabilità sono molte, come le persone che dipendono da te, però per me non c’è nulla di più gratificante di mettersi alla prova”. Un brand nato da un’esigenza. “Da ragazzina avevo la tipica acne giovanile e passavo ore e ore in profumeria a cercare creme. Leggevo tutto quello che trovavo su Internet e nei libri, tanto che ho iniziato ad apprezzare questo mondo, cominciando a coltivare il desiderio di farne parte con un progetto mio. Il momento perfetto è arrivato quando sono rimasta incinta dei gemelli. Ho iniziato a usare gli oli naturali, mettendo a punto la formula di Natural Beauty Elixir, che è stato il mio primo prodotto e tuttora è il bestseller di Masqmai”.

Tra lavoro e famiglia è stato “difficile trovare il tempo per me. Ma oggi mi sento a buon punto. Quando i piccoli sono a scuola, approfitto per lavorare il più possibile ed essere disponibile per loro quando tornano a casa. La parte più complicata – credo capiti a tutte le madri – è gestire i sensi di colpa che ti assalgono quando non ci sei, o quando devi viaggiare per lavoro. Però sto cercando di far passare il messaggio che una persona, anche la mamma, deve seguire le proprie passioni, la propria indipendenza. Lo faccio per me stessa, oltre che per loro. Ti dedichi a loro e loro ti ripagano con un amore enorme. Ho capito che non sarò mai sola“, conclude.

