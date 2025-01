Alienazione parentale, interrogazione di Ascari (M5S) a Nordio su mamma Lucia: “Evitare violenza economica”

ROMA – “Si apprende da fonti di stampa il caso di una madre, S.T., che si è vista sottrarre la possibilità di esercitare appieno la propria genitorialità a seguito di diagnosi psicologiche controverse che hanno invocato concetti come il conflitto di lealtà e riferimenti alla pseudoscientifica alienazione parentale (Pas), fenomeno non riconosciuto scientificamente in ambito giuridico e fortemente criticato a livello internazionale. Tale situazione ha comportato per S.T. la separazione dal figlio per un periodo prolungato, durante il quale gli incontri si sono svolti in regime di controllo protetto, con modalità percepite dalla donna come fortemente punitive e lesive dei diritti umani fondamentali, al punto da definirle comparabili a un trattamento carcerario”.

Inizia così l’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata M5S Stefania Ascari al ministro della Giustizia, Carlo Nordio sul caso di mamma Lucia (nome di fantasia) di cui si è occupata anche la Dire per l’inchiesta mamme coraggio.

“La vicenda ha portato la Sig.ra S.T., dopo aver ottenuto la progressiva liberalizzazione degli incontri ed aver constatato l’improvviso rifiuto del figlio minore di vederla, ad adire nuovamente il Tribunale di Venezia per richiedere un percorso con l’esperto e la revoca dell’affidamento esclusivo al padre, vedendosi rigettare la richiesta di affido condiviso e condannata al pagamento di ingenti somme di denaro come sanzione per un preteso abuso dello strumento processuale, con grave impatto sulla sua condizione economica e familiare. La sentenza in questione- segnala la deputata- come emerge dalle dichiarazioni della madre e da documenti pertinenti, risulta rappresentare un ulteriore esempio di vittimizzazione secondaria, fenomeno riconosciuto a livello giuridico e istituzionale come una forma di violenza istituzionale che può aggravare la condizione delle persone coinvolte, in particolare delle donne. La questione solleva interrogativi sull’efficacia delle procedure di tutela dei minori e sulla necessità di un aggiornamento delle modalità di intervento in materia di conflitti familiari, al fine di assicurare che la giustizia promuova la ricostruzione delle relazioni familiari anziché accentuare conflitti e distacchi”.

“Si chiede di sapere- conclude Ascari- quali misure intenda adottare il Ministero per verificare la correttezza delle procedure utilizzate nei tribunali ordinari e nei tribunali dei minorenni nei casi di conflitti familiari complessi, con particolare riferimento all’uso di concetti non riconosciuti dalla comunità scientifica. Se non ritenga opportuno inviare ispettori ministeriali per accertare la conformità delle prassi adottate alle linee guida nazionali e internazionali in tema di tutela dei minori e diritti dei genitori. Se non ritenga necessario disporre un monitoraggio straordinario sulle pronunce relative all’affido dei minori, in modo da individuare eventuali anomalie ricorrenti e prevenire casi di ingiustizie o trattamenti lesivi della dignità dei soggetti coinvolti. Se non ritenga necessario adottare misure per evitare che le decisioni giudiziarie portino a forme di violenza economica nei confronti delle parti soccombenti soprattutto quando già sono state vittime di violenza o comunque si rivolgono al tribunale per recuperare il rapporto con il figlio minore, prevedendo meccanismi di supporto economico e legale a tutela dei soggetti che subiscono condanne pecuniarie di rilevante entità in contesti di conflitto familiare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it