lunedì, 27 Ottobre , 25

Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi”

(Adnkronos) - Sono possibili "specifiche" modifiche alla manovra...

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero: attesa l’ufficialità

(Adnkronos) - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico...

Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa

(Adnkronos) - Poste Italiane festeggia i dieci anni...

Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia

(Adnkronos) - A Novellara (Reggio Emilia) una 28enne...
alimentazione,-prandini-(coldiretti):-“puntare-su-qualita-cibo-e-investire-in-salute-e-nel-futuro-del-paese”
Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese”

Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese”

UncategorizedAlimentazione, Prandini (Coldiretti): "Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La ristorazione collettiva oggi ha un ruolo strategico e mai come in questo momento storico rappresenta un presidio di equità sociale. Riguarda milioni di famiglie e persone che spesso vivono situazioni di difficoltà economica, ma che devono poter contare su pasti sani e di qualità nelle mense pubbliche, scolastiche e ospedaliere”. Lo afferma Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, intervenendo al Terzo Summit della Ristorazione Collettiva organizzato da Cirfood a Reggio Emilia. 

“Investire nella qualità del cibo – sottolinea Prandini – significa investire nella salute dei cittadini e, nel medio periodo, ridurre la spesa sanitaria. La buona alimentazione è una leva fondamentale del welfare e della prevenzione. Per questo servono lungimiranza, confronto e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo agricolo, per valorizzare il ruolo centrale del cibo italiano e del suo legame con la salute e il benessere collettivo”. 

“L’Italia vanta l’agricoltura più controllata e distintiva d’Europa – ha continuato Prandini – , con il primato per biodiversità e numero di aziende biologiche. Siamo già in anticipo sugli obiettivi che l’Unione europea si è posta per i prossimi anni, ma dobbiamo fare di più sul fronte dell’informazione e della consapevolezza dei consumatori”.  

“Serve una nuova cultura dell’alimentazione – prosegue Prandini – che parta dalle scuole. L’ora di educazione civica può e deve diventare anche un’ora di educazione alimentare. Solo formando i giovani sui temi del cibo, della salute e della sostenibilità creeremo i consumatori consapevoli di domani e potremo rafforzare il posizionamento strategico delle eccellenze agroalimentari italiane nel mondo”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.