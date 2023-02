Alinghi Red Bull Racing: al via nuova fase di preparazione con l’AC40

In vista della 37ma America’s Cup che si disputerà nel 2024

Roma, 13 feb. (askanews) – Più piccolo, più semplice, ma altrettanto veloce e impressionante come l’AC75, il primo AC40 di Alinghi Red Bull Racing è stato battezzato oggi da Lourdes Millet, consigliere per gli affari legali di Alinghi Red Bull Racing. La consegna dell’imbarcazione, originariamente prevista per la fine del 2022, era stata posticipata per apportare le necessarie modifiche alla struttura, rese necessarie a seguito alla scuffia dell’AC40 neozelandese e alla conseguente valutazione dei danni causati dall’incidente. “Valeva la pena aspettare un po’ di più per riceverla con le modifiche che sono state apportate”, commenta Diego Torrado boat captain dell’AC40 di Alinghi Red Bull Racing. Il team lavora ancora nella sua base temporanea a Port Vell, in attesa che quella definitiva sia pronta la prossima estate. Per ospitare l’AC40 #1, Alinghi Red Bull Racing ha dunque allestito una struttura temporanea.

La consegna dell’AC40 One Design ad Alinghi Red Bull Racing segna l’inizio di una nuova fase di allenamento a due barche. Il varo e la manutenzione giornaliera dovrebbero essere più semplici rispetto all’AC75, consentendo ai velisti del team di allenarsi in mare anche quando l’AC75 sarà in manutenzione presso la base. Il team dei tecnici sta ultimando gli ultimi preparativi prima di varare l’AC40: la prima uscita in mare è prevista nei prossimi giorni. Il secondo esemplare di AC40 di Alinghi Red Bull Racing arriverà a Barcellona nel corso dell’anno.

continua a leggere sul sito di riferimento