All’ IIC di New York la quinta edizione del Caruso Tribute Prize

Dopo varie edizioni a Sorrento

Roma, 12 set. (askanews) – La quinta edizione del Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e prodotto della Melos International, dopo varie edizioni a Sorrento, approda a New York City. Enrico Caruso, il quale, nel novembre del 1903, parte da Napoli per gli Stati Uniti d’America, debutta con il Rigoletto nel Teatro dell’Opera Metropolitan di New York. E’ un grande successo per Caruso, al quale il pubblico chiede di fare il bis con “La donna è mobile”. Caruso incarna la prima prestigiosa voce italiana che approda in America, nonché la prima pop star della musica crossover. La serata di gala, con musica e relative premiazioni, si terrà il 15 ottobre 2024, alle ore 19.30 nel prestigioso Istituto Italiano di Cultura di New York del Consolato Italiano, in occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita di Enrico Caruso.

Il giorno prima, 14 ottobre, si terranno le celebrazioni del Columbus Day le cui riprese saranno mandate in onda dalla Rai Italia. “Questo Premio è un’occasione per assegnare riconoscimenti a varie eccellenze Italiane che si sono distinte in diversi settori quali la lirica, il sociale, l’arte, il made in Italy, sia in America, sia nel mondo” ha dichiarato Dante Mariti, il quale ha aggiunto: “Ricordiamo i premiati del 2023, ossia il tenore franco tunisino AmadI Lagha, il tenore americano Matthew Polenzani, il tenore Gianluca Terranova, Cesare Rascel, l’attore americano Armand Assante per la sua carriera, l’Onorevole Christian Di Sanzo, il giornalista Rai Claudio Pagliara.

Nel corso di questa edizione numerosi saranno i nomi prestigiosi, tra cui, al momento attuale, si annoverano Gianni Russo, attore e imprenditore statunitense, famoso per un ruolo nel Padrino, promotore di cultura e melomane lirico, Fabio Armiliato, tenore celebre anche per la partecipazione nel cast del film “To Rome With Love” dI Woody Allen, il Professore Fabio Finotti, Direttore dell’istituto italiano di cultura di New York, Biagio Maimone, giornalista ed esperto di comunicazione, il Metropolitan Opera, il giovane tenore Alessandro Lora, con un omaggio a Dalla, Rosario Procino, imprenditore e Manager di successo della ristorazione a NY, la business woman Shantè Williams, sovrintendente della Carolina Opera, la celebrity Influencer culturale americana Desirèe Wallis Busnelli. Al Galà parteciperanno anche le istituzioni italiane e americane, assieme ad ospiti che giungeranno dall’Italia ed altri personaggi di spicco di New York. L’evento, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Roma, è realizzato in collaborazione con il Professor Fabio Finotti, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di NY, e con la RAI che trasmetterà uno speciale televisivo su Rai Italia. Presenta la serata di Gala, Barbara Politi.

Si ringrazia:

La Camera dei Deputati ; Il Consolato Italiano; L’Onorevole Christian Di Sanzio ; La Rai L’Avvocato Michele Sarno; Tommaso Martinelli; Sacha Lunatici ; L’Avv. Angelo Maietta Germana Valentini; Amalia vocal coach.