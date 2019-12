All together now 2, chi va in finale? I verdetti del 26 dicembre 2019 in tempo reale | video Mediaset

Chi va in finale? A All together now 2 è sfida aperta tra i semifinalisti. La quarta puntata di stasera, giovedì 26 dicembre 2019, sta andando in onda ora su Canale 5, dando conto di tutti i verdetti della serata. Ecco i video Mediaset con i risultati delle sfide dirette, riportati in tempo reale.

Carmine Cirillo ha cantato “Love runs out” nella sfida iniziale contro Eugenio Amato. L’ex volto di The Voice ha passato il turno con 86 punti.

Nicola Gargaglia si è rifatto vivo con una nuova esibizione sulle note de “La forza della vita”. L’ex concorrente di Amici ha battuto Don Giuliano Gallone nella seconda sfida diretta di stasera.

Giovanni Saccà ha conquistato il terzo podio della semifinale grazie ai 76 punti ricevuti dai giudici del Muro. Giovanni ha vinto lo scontro tv con Sevika Pagano.

Giuliana Danzé ha trionfato contro gli Armonium. Ad apprezzare la sua versione di “Amami” sono stati 86 giurati. L’ex volto di Ti lascio una canzone è la quarta dei potenziali finalisti.

Gaia Di Fusco ha vinto la quinta sfida diretta. La giovane ragazza ha superato Said Jourdi, conquistando 94 giudici su 100.

I concorrenti già andati direttamente in finale si stanno esibendo fuori gara nell’appuntamento di questa sera. Si tratta di: Rosetta Falzone, Matteo Mastracco, Arianna Cleri, Domenico Prezioso, Sonia Mosca.

