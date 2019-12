All together now 2 propone ai telespettatori di Canale 5 la sfida diretta tra Gaia Di Fusco e Said Jourdi. Nella semifinale di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2019, la giovane ragazza ed il concorrente di origini siriane si sono sfidati a colpi di canzoni. La prima ha proposto ai giudici del muro il brano “Tutt’al più” di Patty Pravo. Il secondo, invece, ha rifatto a modo suo “My way” di Frank Sinatra. I video da Mediaset Play con le due esibizioni.

