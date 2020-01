Sfida finale, ieri sera a All together now 2, tra Gaia Di Fusco e Nicola Gargaglia. A passare il turno, dopo lo ‘scontro tv’ per aggiudicarsi un posto in finalissima, è stata la giovane ragazza di 18 anni. Il video da Mediaset Play con le due esibizioni.

continua a leggere sul sito di riferimento