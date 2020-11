All Together Now, Alessio Selvaggio accende le polemiche: lite fra Anna Tatangelo e J-Ax | Video Mediaset

Durante la seconda manche della prima puntata di All Together Now l’esibizione di Alessio Selvaggio ha acceso le polemiche o meglio la lite fra Anna Tatangelo e J-Ax. Cosa è accaduto? Il concorrente si è esibiti sulle note di una nota canzone di Tiziano Ferro. Selvaggio ha cantato Il regalo più grande. Dal muro ‘qualcuno’ ha detto che non sono arrivati i Ti amo, non si è sentito il sentimento. Anna Tatangelo ha contestato il giudizio scagliandosi contro quanto detto perché pericoloso sul web. J-Ax ha subito dissentito e si è accesa la polemica. Ecco i video Mediaset.

