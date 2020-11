All Together Now, Anna Tatangelo contro Rita Pavone: “Io e il mio ex abbiamo fatto solo una canzone insieme” | Video Mediaset

Nella terza puntata di All Together Now Anna Tatangelo ha risposto per le rime a Rita Pavone. Gli animi si sono surriscaldati nel dare il giudizio alla coppia degli Amabili. Qualcuno del muro avrebbe voluto vederli divisi e si è iniziato così a parlare di coppie musicali. Rita Pavone allora ha detto alla Tatangelo che non concordava con lei: “Parla la persona sbagliata perché anche tu cantavi in coppia“. La Tatangelo, senza nominare Gigi D’Alessio, ha risposto piccata ed Asfaltato la compagnia di giuria. Ecco il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento