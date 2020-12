All Together Now, Antonio Marino fa commuovere il muro con Almeno tu nell’Universo | Video Mediaset

Durante la Finale di All Together Now Antonio Marino ha fatto commuovere tutto il muro e anche Rita Pavone. Il cantante, durante i duelli fra gli ultimi sei concorrenti in gara, ha sfidato la favorita Dalila. Una prova molto emozionante. Una esibizione perfetta. Antonio non è riuscito a vincere la sfida e ad agguantare l’ultima fase del programma per cercare di vincere 50 mila euro. Dalila è volata in ‘super finale’ insieme a: Eki e Vurchio. Ecco il video Mediaset.

