Nella terza puntata di All Together Now Claudia Ciccateri, star di Tik Tok, è finita, terminata la prima manche, a rischio eliminazione. La giovanissima cantante ha totalizzato il punteggio più basso. Colpa anche del Muro dei 100 che non si è alzato in suo favore. La ragazza è finita al ballottaggio con l’altro concorrente a rischio eliminazione nella seconda manche. Ecco il video Mediaset con la sua performance.

continua a leggere sul sito di riferimento