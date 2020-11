Nella prima puntata di All Together Now Claudia Ciccateri, coraggiosa diciottenne, si è presentata al pubblico di Canale 5. La giovane cantante ha parlato dell’importanza dei social per lei. Sono i social che l’hanno spinta ad essere più sicura e meno preoccupata del suo aspetto fisico. La giovane si è poi esibita sul palco cantando I tuoi particolari di Ultimo. Ecco i video Mediaset con la storia e l’esibizione.

continua a leggere sul sito di riferimento