All Together Now, Domenico Iervolino: “Basta mocassini senza calze!” | Video Mediaset

Nella quarta puntata di All Together Now, Domenico Iervolino, ha nuovamente lasciato tutti a bocca aperta. Dopo un voto bassissimo ottenuto dal muro qualche puntata fa, ecco che oggi, 25 novembre 2020, ha ottenuto il 100. Tutti si sono alzati in per lui. L’emozione che ha provato cantando Lucio Dalla è arrivata dritta al cuore di tutti. I giudici hanno confermato il giudizio, ma J-Ax gli ha detto di non mettersi più i mocassini senza calze. Ecco i video Meidaset.

