All Together Now eliminazione quarta puntata: chi è uscito? | Video Mediaset

Chi è uscito dalla quarta puntata di All Together Now? Il ballottaggio fra gli Amabili e Beatrice Baldaccin ha avuto un esito netto. Sia la giuria che il muro hanno votato per una dei due concorrenti. Da un lato la coppia di marito e moglie che, nelle precedenti puntate ha sollevato numerose polemiche. Dall’altro una cantante che, a detta di J-Ax è diventata un po’ il killer. Ormai vince tutti i ballottaggi. Ecco i video Mediaset con le esibizioni e il verdetto.

Dopo l’esibizione degli Amabili sulle note di Sarà perché ti amo, è stata la volta di Beatrice Baldaccin. Performance impeccabile.

