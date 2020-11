All Together Now eliminazione terza puntata: chi è uscito? | Video Mediaset

Chi è uscito dalla terza puntata di All Together Now? Il ballottaggio fra Claudia e Beatrice ha mandato tutti in tilti. Le due ragazze, prese dall’emozione, non hanno portato a casa una bellissima esibizione, così giudici e muro hanno valutato anche il percorso. Cosa è però accaduto? Per i giudici Claudia e Beatrice sono arrivate a pari-merito. Ovvero due fra j-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga hanno votato per una e due per l’altra. Ad avere il voto finale è stato dunque il muro. Ecco i Video Mediaset del verdetto e delle due esibizioni.

Claudia ha raggiunto 45 punti con il Muro. Non le sono bastati però per agguantare la quarta puntata.

Beatrice, grazie al muro, ha ottenuto la salvezza con 53 punti.

