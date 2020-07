All together now, la super sfida tra i vincitori Gregorio Rega e Sonia Mosca: “Due supereroi” | Video Mediaset

Gregorio Rega vince la super sfida contro Sonia Mosca. Dopo aver sconfitto Domenico Prezioso ad inizio puntata, il vincitore dell’edizione 2019 di All together now, la prima realizzata in Italia, ha battuto anche la vincitrice della seconda, conquistando 99 giudici su 100, contro i 97 in piedi in giuria per la cantante. Una super sfida tra vincitori, dunque, dal Muro ritenuti due veri e propri “supereroi” del programma di Canale 5. Ecco i video da Mediaset Play con l’esibizione di Gregorio sulle note di “Somebody to love” e quella di Sonia su quelle di “Stand up for love”.

