All together now – La Supersfida, ecco chi è il vincitore della puntata speciale | Video Mediaset

Proclamato ufficialmente il vincitore di All together now – La Supersfida. Ad aver vinto la puntata speciale del programma di Canale 5, in onda ieri sera, martedì 14 luglio 2020, è stata Daria Biancardi.

La super vincitrice delle prime due edizioni, già in passato concorrente di The Voice 2 Italia, ha sconfitto in finalissima la sfidante Veronica Liberati, emozionando tutti con la sua esibizione finale sulle note di “Listen” di Beyoncé.

Daria vince il premio “All together now – The Best”, consegnato dal presidente di giuria J-Ax e il premio di R101, che vale come augurio per la sua carriera futura. Ecco i video da Mediaset Play con il momento della proclamazione e l’inaspettato pareggio tra le due super finaliste dello show.

continua a leggere sul sito di riferimento