L’ultimo ad esibirsi ad All together Now. Luigi Ernani Frezza ha ottenuto il punteggio più basso della prima serata cantando Moscow Mule di Benji e Fede. I giudici però hanno corretto leggermente il giudizio del Muro alzando un po’ il voto. Nonostante ciò Luigi è finito al ballottaggio e a rischio eliminazione. Il giovane concorrente si è dovuto sfidare con Silvia Rita per poter rimanere in gara. Ecco i video Mediaset con la sua storia e l’esibizione.

